Медведев вернулся на очень высокий уровень, считает Синнер

«Он вернулся на очень, очень высокий уровень. У него очень мощная подача, он очень хорошо принимает подачу. Очень, очень глубоко. Я думаю, что Даниил снова нашел хороший, отличный баланс на корте, выиграв титул в Дубае, приехав сюда и снова показав великолепные результаты. Но с момента нашей последней игры прошло уже довольно много времени. Так что посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.