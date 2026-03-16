Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев вернулся на очень высокий уровень, считает Синнер

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что российский теннисист Даниил Медведев вернулся на очень высокий уровень.

Источник: Reuters

Медведев и Синнер сыграют в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), встреча ориентировочно начнется в полночь по московскому времени. В полуфинале россиянин обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

«Он вернулся на очень, очень высокий уровень. У него очень мощная подача, он очень хорошо принимает подачу. Очень, очень глубоко. Я думаю, что Даниил снова нашел хороший, отличный баланс на корте, выиграв титул в Дубае, приехав сюда и снова показав великолепные результаты. Но с момента нашей последней игры прошло уже довольно много времени. Так что посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

