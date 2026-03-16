Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко после трехсетовика с Рыбакиной: «Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь»

Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы на Еленой Рыбакиной на тысячнике в Индиан-Уэллс — 3:6, 6:3, 7:6 (3).

Источник: Спортс"

"Сегодня очень жарко. Честно, я пока не уверена, что могу связно говорить, но постараюсь. Прежде всего поздравляю Елену с еще одним отличным турниром. Очень надеюсь, что мы будем встречаться на решающих стадиях и устраивать битвы на корте.

Хочу поблагодарить команду за то, что они всегда рядом, всегда меня поддерживают, за то, что выслушивают весь тот бред, что я говорю во время матчей. Спасибо вам за то, что вы такие сильные.

И спасибо моему жениху (смеется). Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь", — сказала Соболенко на церемонии награждения.

Свадьба Соболенко — главное событие турнира в Индиан-Уэллс.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше