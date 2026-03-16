Синнер выиграл все крупнейшие титулы на харде

Итальянец шестой раз выиграл «Мастерс» и впервые победил на этом турнире.
Теперь на счету Синнера есть все крупнейшие трофеи на харде: Australian Open, US Open, итоговый турнир ATP и «Мастерсы» в Индиан-Уэллс, Майами, Канаде, Цинциннати, Шанхае и Париже.
Всего Синнер выиграл 25-й титул ATP в карьере.
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.