Андреева и Калинская попали в одну четверть со Швентек на «тысячнике» в Майами

Российские теннисистки узнали своих соперниц по итогам жеребьевки турнира WTA-1000 в Майами (США).

Источник: AP 2024

В число сеяных среди россиянок попали: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

Андреева и Калинская оказались в одной четверти с 3-й ракеткой мира Игой Швентек из Польши. Мирра сыграет против Маккартни Кесслер (США) или Магдалены Френх (Польша). Соперницей Анны Калинской будет Анна Бондарь либо квалифаер.

Александрова попала в одну четверть со 2-й ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Во втором круге Екатерина сыграет с Лилли Таггер из Австрии или квалифаером.

Самсонова оказалась в одной четверти с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Соперником Людмилы по 1/32 финала будет победительница матча между Хейли Батист (США) и Татьяной Марией (Германия).

Шнайдер попала в четверть к 4-й ракетке мира американке Кори Гауфф. Диана во втором круге сыграет с Терезой Валентовой (Чехия) или квалифаером.

В первом круге Оксана Селехметьева сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго. Анна Блинкова встретится с американкой Софией Кенин.

