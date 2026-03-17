Российский теннисист пожаловался на низкие доходы игроков не из топ-200

Российский теннисист Святослав Гулин пожаловался в интервью Sports.ru на слишком маленькие доходы игроков, которые не входят в топ-200 рейтинга ATP.
«200-й или 300-й футболист в мире — миллионер, а 300-й теннисист просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит, хотя зарабатывает бешеные деньги на теннисистах от букмекеров. Проблема еще в том, что во всех видах спорта, кроме тенниса, можно рекламировать беттинговые компании и они очень хорошо платят. Очень грустно, что игроков лишают денег», — сказал 23-летний Гулин, которые сейчас занимает 443-е место в мировом рейтинге.
Гулин также раскритиковал Федерацию тенниса России за отсутствие поддержки, несмотря на статус игрока сборной. «Я не получаю никаких денег. Вообще очень разочарован в нашей сборной. По российскому рейтингу РТТ (Российский теннисный тур. — РБК), я был четвертой ракеткой России, а помощи никакой не получаю», — отметил он.
По словам Гулина, основной доход он получает от клубных матчей в Германии, до €16 тыс. за месяц, а за сезон на турнирах ITF (третий уровень профессионального тенниса, после турниров ATP и «челленджеров») — примерно как за месяц в клубе. «В прошлом году я за год заработал 20 или 30 тысяч, с которых еще надо заплатить налоги», — добавил он.