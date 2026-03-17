Российский теннисист пожаловался на низкие доходы игроков не из топ-200

«200-й или 300-й футболист в мире — миллионер, а 300-й теннисист просто бомж. Непонятно, почему ATP так мало платит, хотя зарабатывает бешеные деньги на теннисистах от букмекеров. Проблема еще в том, что во всех видах спорта, кроме тенниса, можно рекламировать беттинговые компании и они очень хорошо платят. Очень грустно, что игроков лишают денег», — сказал 23-летний Гулин, которые сейчас занимает 443-е место в мировом рейтинге.