Медведев потерял багаж перед турниром в Майами

«Привет, United Airlines… Мне нужна небольшая помощь. Вчера я прилетел из Палм-Спрингс во Флориду, но ни один из моих чемоданов не прибыл. Они мне вообще-то нужны, чтобы сыграть в Майами. Можете помочь?», — написал Медведев в соцсети X.
Отметим, что турнир категории ATP-1000 в Майами стартует 18 марта.
На прошедшем «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Медведев дошел до финала, где уступил второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
