Пятая ракетка мира Музетти снялся с турнира в Майами

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий пятое место в мировом рейтинге, не сыграет на турнире в Майами (США).
24-летний спортсмен повредил правую руку. Ранее он восстанавливался от травмы бедра.
«Всем привет! К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Майами. Я люблю играть здесь, но мне просто нужно немного времени, чтобы быть готовым на 100 процентов. Спасибо за вашу поддержку, и я с нетерпением жду встречи со всеми вами во время грунтового сезона!» — написал Музетти в соцсетях.
Итальянец был четвертым сеяным на «мастерсе» и должен был начать свой путь со второго круга. В сетке его заменит лаки-лузер.
