Алькарас о южноамериканской серии турниров: «Я бы посоветовал всем игрокам хотя бы раз там сыграть»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о турнирах в Южной Америке.

Источник: Спортс"

К 2028 году ATP может сократить количество турниров в этом регионе из-за «Мастерса» в Саудовской Аравии.

"Это прекрасная серия, хотя, если честно, очень тяжелая — из-за расписания, климата, да и вообще всего. Но она действительно особенная. Там люди очень вовлечены в теннис, болельщики невероятные. Я получил огромную поддержку, и мне это очень понравилось. Посмотрим, будет ли она проводиться дальше, потому что лично я бы хотел снова это пережить.

Сейчас у них непростой период. Я слышал, как многие игроки, особенно южноамериканцы, говорят, что не стоит ничего менять — ни саму серию, ни покрытие. Мне лично, когда я туда поехал, все очень понравилось.

Я бы посоветовал всем игрокам, особенно тем, кто там не выступал, хотя бы раз попробовать. Честно, это одни из лучших турниров, на которых я участвовал".

Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше