Алькарас о южноамериканской серии турниров: «Я бы посоветовал всем игрокам хотя бы раз там сыграть»

К 2028 году ATP может сократить количество турниров в этом регионе из-за «Мастерса» в Саудовской Аравии.
"Это прекрасная серия, хотя, если честно, очень тяжелая — из-за расписания, климата, да и вообще всего. Но она действительно особенная. Там люди очень вовлечены в теннис, болельщики невероятные. Я получил огромную поддержку, и мне это очень понравилось. Посмотрим, будет ли она проводиться дальше, потому что лично я бы хотел снова это пережить.
Сейчас у них непростой период. Я слышал, как многие игроки, особенно южноамериканцы, говорят, что не стоит ничего менять — ни саму серию, ни покрытие. Мне лично, когда я туда поехал, все очень понравилось.
Я бы посоветовал всем игрокам, особенно тем, кто там не выступал, хотя бы раз попробовать. Честно, это одни из лучших турниров, на которых я участвовал".
Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир.