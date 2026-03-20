Селехметьева впервые прошла круг на тысячнике

23-летняя россиянка второй раз выступает в основной сетке WTA 1000 и впервые вышла во второй круг. В целом она одержала десятую победу в основной сетке на уровне тура.
Дальше Селехметьева сыграет с Лейлой Фернандес.
71-я ракетка мира Оксана Селехметьева обыграла Эмильяну Аранго на старте тысячника в Майами. Матч закончился со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
