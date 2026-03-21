Александрова вышла в третий круг турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла у австрийки Лилли Таггер в матче второго круга турнира в Майами — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 6 минут. 31-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).
Следующая соперника Александровой определится в матче Пейтон Стирнс (США) — Жаклин Кристьян (Румыния, 34).
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Екатерина Александрова (Россия, 11) — Лилли Таггер (Австрия, WC) — 6:3, 6:3.