Циципас выбил Де Минаура с турнира в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Майами.
Во втором раунде 51-я ракетка мира победил австралийца Алекса Де Минаура, занимающего шестое место в мировом рейтинге, — 6:3, 7:6 (7:3).
Матч длился 1 час 27 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Де Минаура 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 заработанных.
Следующим соперником Циципаса станет француз Артюр Фис, который во втором круге обыграл американца Дарвина Бланча (6:2, 6:3).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Стефанос Циципас (Греция) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 6:3, 7:6 (7:3).
Артюр Фис (Франция, 28) — Дарвин Бланч (США, WC) — 6:2, 6:3.
Валентин Вашеро (Монако, 24) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:3, 6:4.
Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Флавио Коболли (Италия, 13) — 7:5, 6:3.
Тэйлор Фритц (США, 6) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.