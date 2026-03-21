Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циципас выбил Де Минаура с турнира в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Майами.

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Майами.

Во втором раунде 51-я ракетка мира победил австралийца Алекса Де Минаура, занимающего шестое место в мировом рейтинге, — 6:3, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 27 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Де Минаура 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 заработанных.

Следующим соперником Циципаса станет француз Артюр Фис, который во втором круге обыграл американца Дарвина Бланча (6:2, 6:3).

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Стефанос Циципас (Греция) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 6:3, 7:6 (7:3).

Артюр Фис (Франция, 28) — Дарвин Бланч (США, WC) — 6:2, 6:3.

Валентин Вашеро (Монако, 24) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:3, 6:4.

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Флавио Коболли (Италия, 13) — 7:5, 6:3.

Тэйлор Фритц (США, 6) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.