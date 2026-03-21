Соболенко и Рыбакина с побед стартовали на турнире WTA 1000 в Майами

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Энн Ли во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу посеянной под первым номером белоруски. Ли идет 39-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 42 минуты.
В третьем круге Соболенко сыграет с американкой Кэти Макнэлли.
В другом матче дня вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана (3-й номер посева) обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву со счетом 6:3, 6:3. В следующем раунде Рыбакина сыграет с украинкой Мартой Костюк (27-й номер посева).