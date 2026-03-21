Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл бразильца Жоао Фонсеку во втором круге турнира категории «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира, Фонсека идет 39-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 35 минут.
В третьем круге Алькарас встретится с американцем Себастьяном Кордой (32-й номер посева).
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.