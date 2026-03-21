Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнайдер не сумела выйти в четвертый круг турнира WTA в Майами

В третьем круге россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США).

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Бенчич, посеянной на турнире под 12-м номером. У Шнайдер был 20-й номер посева. В четвертом круге швейцарка сыграет с победительницей матча между представительницей США Амандой Анисимовой (6) и украинкой Юлией Стародубцевой, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

Шнайдер 21 год, она занимает 20-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебро Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Бенчич 29 лет, она занимает 12-е место в мировом рейтинге. Спортсменка является победительницей 10 турниров WTA. Швейцарка дважды играла в полуфиналах турнира Большого шлема: она добиралась до этой стадии на US Open 2019 года и на Уимблдоне 2025 года.

Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $9,4 млн. Турнир завершится 29 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, из россиянок на турнире побеждала только Светлана Кузнецова (2006).

