Медведев после трехсетовика с Сакамото: «Перейти от Индиан-Уэллс к Майами всегда непросто»

"Здесь совершенно другие условия, и так было всегда. Обычно мне кажется, что в Майами корты немного быстрее, но в этом году они медленнее. Подача может работать, но в розыгрышах мяч шел гораздо медленнее, поэтому я немного терял ритм и допускал ошибки.
Я просто не был готов к тому, как мяч будет вести себя в игре. В течение матча играл все лучше и лучше. Наверное, немного его измотал.
Для него это был всего лишь второй или третий матч на уровне ATP (седьмой — Спортс«“). Я доволен тем, как сыграл в конце матча. Повторюсь, перейти от Индиан-Уэллс к Майами всегда непросто. Самое важное — побеждать”, — сказал Медведев в интервью на корте.
Эх, Медведева уже не хватило на Синнера.