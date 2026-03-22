Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах обыграл американца Мартина Дамма-младшего во втором круге турнира в Майами — 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 10 минут. За игру Зверев 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге Зверев сыграет с хорватом Марином Чиличем.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше