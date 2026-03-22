Гауфф одержала победу над Паркс в третьем круге «тысячника» в Майами

Четвертая ракетка мира американка Коко Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Майами.

Четвертая ракетка мира американка Коко Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Майами.

В матче третьего раунда спортсменка обыграла соотечественницу Алисию Паркс — 3:6, 6:0, 6:1.

Гауфф 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Паркс 5 эйсов, 8 «двойных» и 2 реализованных брейк-пойнта из 16.

За выход в четвертьфинал Гауфф поборется с румынкой Сораной Кирстей.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Коко Гауфф (США, 4) — Алисия Паркс (США) — 3:6, 6:0, 6:1.

