Казахстанский теннисист сенсационно обыграл девятую ракетку мира на «Мастерсе» в Майами

Спортсмен, занимающий 84-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с Беном Шелтоном — девятой ракеткой мира. Американец получил восьмой номер посева, благодаря чему автоматически прошел через первый круг.
Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Шевченко со счетом 6:7 (3:7 на тай-брейке), 7:6 (7:3), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.
Казахстанец выполнил 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.
В третьем круге Шевченко встретится с французом Уго Умбером, который занимает 34-е место в мировом рейтинге.