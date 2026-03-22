Андреева — о победе над Боузковой в Майами: «Она очень неудобная соперница»

«Конечно, когда играешь против Марии, ты понимаешь, что она будет возвращать очень много мячей. И знаешь, что розыгрыши будут длинными. Она очень неудобная соперница. Я каждый раз, когда играю с ней, понимаю, что матч будет тяжелым», — сказала Андреева в студии Tennis Channel.
Мирра победила свою клиентку в Майами. Но это был самый тяжелый матч с Боузковой из всех.
По словам россиянки, в первом сете она потеряла концентрацию, что позволило сопернице выйти вперед.
«Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всего матча. В первом сете было немного сложно — я повела в счете, но потом, мне кажется, потеряла фокус — допустила пару ошибок, и она вышла вперед. Я очень рада, что смогла выиграть первый сет на тай-брейке. После этого мне стало немного легче играть агрессивно. И я очень довольна этой победой», — добавила она.
В четвертом круге соперницей 18-летней россиянки станет канадка Виктория Мбоко.