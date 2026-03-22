Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанский теннисист стал чемпионом престижного турнира в Тунисе

Казахстанский теннисист Амир Омарханов стал победителем турнира категории ITF M15 в городе Монастире (Тунис), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Омарханов, занимающий 771-е место в мировом рейтинге ATP, в финале проводил матч против 382-й ракетки планеты турецкого теннисиста Мерта Алкая.

Встреча продлилась три сета и завершилась победой 18-летнего казахстанца с итоговым счетом — 7:5, 1:6, 7:5. Таким образом, Амир Омарханов стал чемпионом соревнований в Тунисе.

Напомним, в активе перспективного казахстанца уже три титула на взрослом уровне. Ранее Амир становился победителем одиночного и парного разрядов на турнирах в Тунисе, а также завоевал трофей в парах на кортах Манакора (Испания).