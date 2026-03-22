Казахстанский теннисист стал чемпионом престижного турнира в Тунисе

Омарханов, занимающий 771-е место в мировом рейтинге ATP, в финале проводил матч против 382-й ракетки планеты турецкого теннисиста Мерта Алкая.
Встреча продлилась три сета и завершилась победой 18-летнего казахстанца с итоговым счетом — 7:5, 1:6, 7:5. Таким образом, Амир Омарханов стал чемпионом соревнований в Тунисе.
Напомним, в активе перспективного казахстанца уже три титула на взрослом уровне. Ранее Амир становился победителем одиночного и парного разрядов на турнирах в Тунисе, а также завоевал трофей в парах на кортах Манакора (Испания).