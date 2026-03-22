Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами

Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA 1000 в Майами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

В матче третьего раунда Александрова (11-й номер посева) уступила румынке Жаклин Кристиан (34) со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут.

В четвертом круге Кристиан встретится с прошлогодней финалисткой турнира в Майами американкой Джессикой Пегулой (5).

