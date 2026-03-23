Алькарас впервые за год проиграл сопернику из-за пределов топ-35

Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл в третьем круге «Мастерса» в Майами. Испанец уступил 36-й ракетке мира Себастьяну Корде с счетом 3:6, 7:5, 4:6. Счет их личных встреч стал 4:2.

Это самое низкорейтинговое поражение Алькараса за год. В прошлом сезоне он выбыл во втором круге этого турнира, проиграв 55-й ракетке мира Давиду Гоффену в трех сетах. После этого он одержал 32 победы в матчах с соперниками, которые находились за пределами топ-35.

Кроме этого, испанец только второй раз за год не дошел до полуфинала турнира, в котором он принимал участие — и впервые после того, как в прошлом году проиграл на старте «Мастерса» в Париже Кэмерону Норри.

Для первой ракетки мира это второе поражение в сезоне, теперь его баланс — 17:2. Ранее он уступил только Даниилу Медведеву в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

