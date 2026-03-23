Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова и Столлар вышли во второй круг парного турнира в Майами

Россиянка Екатерина Александрова и венгерка Фанни Столлар победили американок Алисию Паркс и Слоан Стивенс в матче первого круга теннисного турнира в Майами — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 57 минут. Победительницы выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-поинта из 5. На счету их соперниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Следующими соперницами Александровой и Столлар станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Первый круг.

Екатерина Александрова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — Алисия Паркс/Слоан Стивенс (США, WC) — 6:2, 6:2.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.