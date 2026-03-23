Андреева не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA в Майами

Россиянка уступила канадке Виктории Мбоко в четвертом круге.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Канады Виктории Мбоко в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:0 в пользу Мбоко, посеянной на турнире под 10-м номером. У Андреевой был 8-й номер посева. В четвертьфинале Мбоко сыграет с чешкой Каролиной Муховой (13-й номер посева).

Во время первого сета матч был прерван на несколько минут из-за проблем с сеткой.

Андреевой 18 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Мбоко 19 лет, она является 9-й ракеткой мира. На счету спортсменки два титула WTA. Лучшим результатом канадки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2026 году.

Турнир в Майами относится к престижной категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $9,4 млн. Турнир завершится 29 марта. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, из россиянок на турнире побеждала только Светлана Кузнецова (2006).

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше