Рыбакина обыграла Гибсон и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина победила австралийку Талию Гибсон в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:2, 6:2.
26-летняя Рыбакина (2-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету ее 21-летней соперницы (68-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).
Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Джессика Пегула.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Талия Гибсон (Австралия, Q) — 6:2, 6:2.
Джессика Пегула (США, 5) — Жаклин Кристьян (Румыния, 34).
