Рыбакина обыграла Гибсон и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина победила австралийку Талию Гибсон в матче четвертого круга турнира в Майами — 6:2, 6:2.

26-летняя Рыбакина (2-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету ее 21-летней соперницы (68-я ракетка мира) 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Джессика Пегула.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Талия Гибсон (Австралия, Q) — 6:2, 6:2.

Джессика Пегула (США, 5) — Жаклин Кристьян (Румыния, 34).

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше