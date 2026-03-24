Медведев фразой «не мой день» оценил поражение с «баранкой» в Майами

Первая ракетка России Даниил Медведев после проигрыша на «Мастерс» в Майами (США) заявил, что условия на этом турнире могут не подходить некоторым игрокам, слова спортсмена приводит телеграм-канал «Больше!».
«Совершенно не мой день, ничего не чувствовал, как и в первом матче. Может быть, здесь условия не подходят некоторым игрокам, потому что я не первый. По телевизору смотрел, такое уже было с несколькими игроками. Думаешь: “Почему он не попадает в корт? Игрок-то хороший”. Вот примерно то же самое чувство было», — сказал Медведев.
Он добавил, что чудом вернулся в игру и боролся как мог: «Может, неправильно по тактике или по ударам, но пытался выиграть».
В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами 30-летний Медведев, десятый номер мирового рейтинга, проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло со счетом 0:6, 6:4, 5:7.
Россиянин второй раз в сезоне проиграл сет со счетом 0:6 («баранка») — в первый раз это случилось 25 января в матче с американцем Лернером Тьеном на Australian Open.
Медведев выиграл «Мастерс» в Майами в 2023 году.