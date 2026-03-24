Мирра Андреева после вылета снялась с парного турнира в Майами

Первая ракетка России Мирра Андреева и канадская теннисистка Виктория Мбоко снялись с парного турнира категории WTA 1000 в Майами. В сетке турнира спортсменкам засчитано поражение.
Причины снятия пары неизвестны.
Андреева и Мбоко должны были сыграть матч ⅛ финала против австралийки Сторм Хантер и американки Джессики Пегулы. Теннисистки прошли в четвертьфинал без борьбы, там они встретятся с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай.
В понедельник, 23 марта 18-летняя Андреева с «баранкой» проиграла Мбоко в четвертом круге одиночного разряда и не смогла пройти в ¼ финала. По ходу встречи россиянка брала медицинский тайм-аут и вызывала физиотерапевта.
После этого турнира Андреева может потерять десятое место в рейтинге WTА.