Мирра Андреева после вылета снялась с парного турнира в Майами

Причины снятия Андреевой и Мбоко с парного турнира неизвестны. Накануне россиянка по ходу матча в одиночном разряде обратилась к физиотерапевту.

Источник: Reuters

Первая ракетка России Мирра Андреева и канадская теннисистка Виктория Мбоко снялись с парного турнира категории WTA 1000 в Майами. В сетке турнира спортсменкам засчитано поражение.

Причины снятия пары неизвестны.

Андреева и Мбоко должны были сыграть матч ⅛ финала против австралийки Сторм Хантер и американки Джессики Пегулы. Теннисистки прошли в четвертьфинал без борьбы, там они встретятся с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай.

В понедельник, 23 марта 18-летняя Андреева с «баранкой» проиграла Мбоко в четвертом круге одиночного разряда и не смогла пройти в ¼ финала. По ходу встречи россиянка брала медицинский тайм-аут и вызывала физиотерапевта.

После этого турнира Андреева может потерять десятое место в рейтинге WTА.

