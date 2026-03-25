Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фис о том, как отпразднует выход в четвертьфинал на двух «Мастерсах» подряд: «Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете?»

Артур Фис прокомментировал победу над Валентином Вашеро в четвертом круге «Мастерса» в Майами (6:4, 6:7 (4), 6:4).

Напомним, ранее француз стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

— Что потребовалось, чтобы вернуться на этот уровень после травмы? И как вы отметите то, что дошли до двух четвертьфиналов подряд в этом году?

— Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете? (улыбается).

Мне предстоит много работы. Мы с командой уже приложили много усилий. Я очень рад вернуться на этот уровень. Надеюсь, я стану лучше. Это очень здорово, — сказал Фис в интервью на корте.

Дальше он сыграет с Томми Полом или Томасом Мартином Этчеверри.