Фис о том, как отпразднует выход в четвертьфинал на двух «Мастерсах» подряд: «Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете?»

Напомним, ранее француз стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
— Что потребовалось, чтобы вернуться на этот уровень после травмы? И как вы отметите то, что дошли до двух четвертьфиналов подряд в этом году?
— Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете? (улыбается).
Мне предстоит много работы. Мы с командой уже приложили много усилий. Я очень рад вернуться на этот уровень. Надеюсь, я стану лучше. Это очень здорово, — сказал Фис в интервью на корте.
Дальше он сыграет с Томми Полом или Томасом Мартином Этчеверри.