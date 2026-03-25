Гауфф переиграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Майами

Американская теннисистка Коко Гауфф переиграла швейцарку Белинду Бенчич в матче ¼ финала турнира в Майами — 6:3, 1:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 15 минут. 22-летняя американка подала 6 раз навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 0 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 5).
В полуфинале Гауфф сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
