Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Кантена Алиса в четвертом круге «мастерса» в Майами.

Матч продлился 1 час 46 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

В ¼ финала турнира Зверев сыграет с Франсиско Черундоло (Аргентина), который победил француза Уго Умбера (6:4, 6:3).

Майами (США).

Турнир ATP Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Уго Умбер (Франция, 31) — 6:4, 6:3.

Александр Зверев (Германия, 3) — Кантен Алис (Франция) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
