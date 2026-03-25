Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Кантена Алиса в четвертом круге «мастерса» в Майами.
Матч продлился 1 час 46 минут и завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
В ¼ финала турнира Зверев сыграет с Франсиско Черундоло (Аргентина), который победил француза Уго Умбера (6:4, 6:3).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Уго Умбер (Франция, 31) — 6:4, 6:3.
Александр Зверев (Германия, 3) — Кантен Алис (Франция) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
