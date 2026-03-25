Синнер выиграл 28-й сет на «Мастерсах» подряд и обновил свой рекорд

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Алекса Микельсена в четвертом круге «Мастерса» в Майами — 7:5, 7:6 (4). Во втором сете итальянец отыгрался с 2:5.

Источник: Спортс"

Синнер выиграл 28 сетов на «Мастерсах» подряд и обновил свой же рекорд, установленный по ходу турнира.

В Майами итальянец выиграл девять матчей подряд.

Синнер вышел в 20-й четвертьфинал на «Мастерсах» и пятый раз сделал это в Майами.

Дальше он сыграет с Фрэнсисом Тиафу.

