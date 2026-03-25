Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина вышла в полуфинал «тысячника» в Майами

Рыбакина обыграла Пегулу и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась победой Рыбакиной (3-й номер посева) над прошлогодней финалисткой турнира Пегулой (5) со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

В полуфинале Рыбакина сыграет в победительницей в паре Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Хейли Баптист (США).

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше