Рыбакина вышла в полуфинал «тысячника» в Майами

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Рыбакиной (3-й номер посева) над прошлогодней финалисткой турнира Пегулой (5) со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
В полуфинале Рыбакина сыграет в победительницей в паре Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Хейли Баптист (США).
