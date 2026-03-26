Соболенко обыграла Баптист и вышла в полуфинал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла американку Хэйли Баптист в четвертьфинале турнира в Майами — 6:4, 6:4.
Матч длился 1 час 20 минут. 27-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).
В полуфинале Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.