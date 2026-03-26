Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко обыграла Баптист и вышла в полуфинал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла американку Хэйли Баптист в четвертьфинале турнира в Майами — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. 27-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

В полуфинале Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 9 415 725 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Хэйли Баптист (США) — 6:4, 6:4.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше