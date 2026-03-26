Определились все полуфиналистки турнира в Майами

Стали известны все участницы полуфинала турнира в Майами.
В четверг, 26 марта, белоруска Арина Соболенко переиграла американку Хейли Баптист (6:7 (6:4, 6:4). В полуфинале первая ракетка мира встретится с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.
Пары ½ финала турнира в Майами:
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3);
Коко Гауфф (США, 4) — Каролина Мухова (Чехия, 13).
Матчи полуфинала пройдут 26−27 марта.
