Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса», отыграв 4 матчбола у Пола

В этом матче не было ни одного брейка. Фис отыграл шесть брейк-пойнтов и четыре матчбола.
За весь турнир в Майами Фис пока так и не проиграл подачу.
Француз впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса», где встретится с Иржи Лехечкой.
21-летний Артур Фис обыграл Томми Пола в четвертьфинале в Майами — 6:7 (3), 7:6 (4), 7:6 (6).
