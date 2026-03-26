Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Нью-Йорке отклонил иск украинки против WTA из-за допуска россиянок

Леся Цуренко подала в суд на WTA после конфликта с ее экс-руководителем из-за решения не отстранять россиянок и белорусок. Судья постановила, что WTA не обязана обеспечивать эмоциональное благополучие игроков.

Источник: Getty Images

Суд в Нью-Йорке отклонил иск украинки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA) и ее экс-гендиректору Стиву Саймону из-за «психологического насилия» в связи с решением не отстранять россиянок и белорусок. Об этом сообщает Reuters.

Украинка обвиняла WTA в нарушении контракта и халатности, которые привели к ее эмоциональному стрессу.

Судья Наоми Райс Бухвальд постановила, что когда речь идет об обязательствах спортивных ассоциаций, то имеется в виду «физическая безопасность игроков, а не их эмоциональное благополучие».

Также судья сочла обоснованными решения WTA, в частности запрет спортсменкам из России и Белоруссии выступать под национальными флагами, а не их отстранение, после начала военной операции на Украине.

В WTA ранее называли претензии украинки юридически несостоятельными.

В марте 2023 года Цуренко снялась с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире в американском Индиан-Уэллсе из-за «панической атаки», которая возникла после разговора с Саймоном.

По словам Цуренко, Саймон тогда сказал ей, что если игроки из России и Белоруссии поддерживают военную операцию на Украине, «то это только их собственное мнение», которое не должно ее расстраивать.

WTA, также как Ассоциация теннисистов-профессионалов и Национальная хоккейная лига, не отстраняли россиян в 2022 году, в отличие от большинства международных спортивных организаций.

Цуренко не играет с 2024 года, ее лучшим местом в рейтинге WTA было 23-е в 2019 году.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше