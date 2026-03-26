Суд в Нью-Йорке отклонил иск украинки против WTA из-за допуска россиянок

Суд в Нью-Йорке отклонил иск украинки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA) и ее экс-гендиректору Стиву Саймону из-за «психологического насилия» в связи с решением не отстранять россиянок и белорусок. Об этом сообщает Reuters.
Украинка обвиняла WTA в нарушении контракта и халатности, которые привели к ее эмоциональному стрессу.
Судья Наоми Райс Бухвальд постановила, что когда речь идет об обязательствах спортивных ассоциаций, то имеется в виду «физическая безопасность игроков, а не их эмоциональное благополучие».
Также судья сочла обоснованными решения WTA, в частности запрет спортсменкам из России и Белоруссии выступать под национальными флагами, а не их отстранение, после начала военной операции на Украине.
В WTA ранее называли претензии украинки юридически несостоятельными.
В марте 2023 года Цуренко снялась с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире в американском Индиан-Уэллсе из-за «панической атаки», которая возникла после разговора с Саймоном.
По словам Цуренко, Саймон тогда сказал ей, что если игроки из России и Белоруссии поддерживают военную операцию на Украине, «то это только их собственное мнение», которое не должно ее расстраивать.
WTA, также как Ассоциация теннисистов-профессионалов и Национальная хоккейная лига, не отстраняли россиян в 2022 году, в отличие от большинства международных спортивных организаций.
Цуренко не играет с 2024 года, ее лучшим местом в рейтинге WTA было 23-е в 2019 году.