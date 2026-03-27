Зверев обыграл Черундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл аргентинцы Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира в Майами — 6:1, 6:2.
Матч длился 1 час 6 минут.
В полуфинале Зверев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который победил американца Фрэнсиса Тиафо (6:2, 6:2).
Майами (США).
Турнир ATP Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — 6:1, 6:2.
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.