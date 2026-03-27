У Соболенко и Гауфф равенство в личке перед финалом в Майами

Это будет их 13-я встреча — сейчас счет 6:6.
Последний матч — на итоговом турнире-2025 — выиграла Соболенко. На харде белоруска ведет 5:4.
При этом в финалах впереди Гауфф — 2:1. Американка дважды побеждала Соболенко в решающих матчах на «Больших шлемах», но проиграла единственный финал на тысячниках (в прошлом году в Мадриде).
Финал в Майами пройдет в субботу.
