У Соболенко и Гауфф равенство в личке перед финалом в Майами

Арина Соболенко и Коко Гауфф разыграют титул на тысячнике в Майами.

Источник: Спортс‘’

Это будет их 13-я встреча — сейчас счет 6:6.

Последний матч — на итоговом турнире-2025 — выиграла Соболенко. На харде белоруска ведет 5:4.

При этом в финалах впереди Гауфф — 2:1. Американка дважды побеждала Соболенко в решающих матчах на «Больших шлемах», но проиграла единственный финал на тысячниках (в прошлом году в Мадриде).

Финал в Майами пройдет в субботу.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше