Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан, в полуфинале турнира в Майами — 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 20 минут. 27-летняя белоруска подала 9 раз навылет и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка, 2 реализованных брейк-пойнта (из 2).
В финале Соболенко сыграет против американки Коко Гауфф, которая в четверг выиграла у чешки Каролины Муховой.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 9 415 725 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
