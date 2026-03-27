Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло и пропустит второй «тысячник» подряд.

Источник: Пресс-служба Australian Open

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на теннисном турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, сообщается на странице соревнования в Instagram*.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 5 по 12 апреля. Джокович пропустит этот «тысячник» впервые с 2011 года. В марте серб не принял участия в турнире серии «Мастерс» в Майами из-за травмы правого плеча.

«Джокович снялся с турнира. Мы посылаем ему наилучшие пожелания и надеемся как можно скорее увидеть его на корте», — отмечается в заявлении.

Джокович является двукратным чемпионом турнира в Монте-Карло и рекордсменом по количеству титулов на «Мастерсах» (40). Всего на его счету 101 трофей на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

