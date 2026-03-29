Соболенко — пятая теннисистка, выигравшая турниры в Индиан-Уэллс и Майами за один сезон

Она стала пятой теннисисткой, выигравшей турниры в Индиан-Уэллс и Майами за один сезон. Ранее это удалось Штеффи Граф (1994, 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швентек (2022).
Кроме того, она вторая действующая первая ракетка мира после Граф, достигшая такого результата.
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.