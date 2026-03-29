Соболенко выиграла 11-й тысячник в карьере

Соболенко защитила титул в Майами. Также для нее это второй трофей подряд на тысячнике — ранее она стала чемпионкой в Индиан-Уэллс.
Белоруска выиграла 24-й титул на уровне тура, 21-й на харде, третий в сезоне и 11-й на WTA 1000. По количеству трофеев на тысячниках она сравнялась с Игой Швентек. Больше только у Серены Уильямс — 13.
Кроме того, она выиграла 5 из 6 матчей против соперниц из топ-10 в этом сезоне — единственное поражение потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open. В целом ее статистика в этом году — 23:1.
В личный встречах счет стал 7:6 в пользу белоруски. В финалах — 2:2.
Узнать больше по теме
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.