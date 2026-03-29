Соболенко выиграла 11-й тысячник в карьере

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Коко Гауфф в финале турнира в Майами — 6:2. 4:6, 6:3.

Источник: Спортс‘’

Соболенко защитила титул в Майами. Также для нее это второй трофей подряд на тысячнике — ранее она стала чемпионкой в Индиан-Уэллс.

Белоруска выиграла 24-й титул на уровне тура, 21-й на харде, третий в сезоне и 11-й на WTA 1000. По количеству трофеев на тысячниках она сравнялась с Игой Швентек. Больше только у Серены Уильямс — 13.

Кроме того, она выиграла 5 из 6 матчей против соперниц из топ-10 в этом сезоне — единственное поражение потерпела от Елены Рыбакиной в финале Australian Open. В целом ее статистика в этом году — 23:1.

В личный встречах счет стал 7:6 в пользу белоруски. В финалах — 2:2.

