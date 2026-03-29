Гауфф впервые проиграла финал на харде — до Майами было девять побед подряд

Коко Гауфф уступила Арине Соболенко в финале тысячника в Майами — 2:6, 6:4, 3:6.

Источник: Спортс‘’

Американка впервые проиграла хардовый финал на уровне тура.

До этого она выиграла решающие матчи в Линце, Окленде (дважды — в 2023-м и 2024-м), Вашингтоне, Цинциннати, Пекине, Ухане, а также на US Open и итоговом турнире.

Теперь ее статистика в финалах на всех покрытиях — 11:4, на харде — 9:1.

Гауфф — первая теннисистка, выигравшая первые 9 финалов на харде.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше