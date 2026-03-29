Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко после победы над Гауфф: «Я знала, чего ожидать от этого матча, и мне он очень понравился»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Коко Гауфф (6:2, 4:6, 6:3) в финале турнира в Майами.

«В какой-то момент я немного разозлилась, мне, конечно, не стоит гордиться тем, что я выкрикнула, но, серьезно, так нельзя делать. Здесь меня тоже очень поддерживали, я чувствую себя здесь своей, я знала, чего ожидать от этого матча, и мне он очень понравился. Даже если они болели за Гауфф, мне казалось, что они болеют за отличный теннис, я чувствовала уважение и очень благодарна за это», — цитирует Соболенко The Mirror.

27-летняя Соболенко выиграла свой 24-й титул на турнирах категории WTA.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

