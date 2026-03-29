Соболенко вошла в историю. Арина — пятая теннисистка, сделавшая «Солнечный дубль»

Турнир WTA 1000 Miami Open
Женщины. Одиночный разряд. Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Коко Гауфф (США, 4) — 6:2, 4:6, 6:3.
Арина Соболенко записала на свой счет «Солнечный дубль». Это давнее прозвище связки мартовских турниров в США, которые во время появления такого общего названия были единственными соревнованиями, кроме «Шлемов», имеющими сетку на семь кругов и длящимися (почти) две недели. Первый из них, Индиан-Уэллс, проходит у западного побережья Америки, в Калифорнии, а второй, Майами, расположен на восточном побережье, в штате Флорида. Хотя оба, конечно, играются на харде, климатические условия там заметно различаются — в Индиан-Уэллсе гораздо жарче и суше, а в Майами более влажно и душно, что означает в том числе более тяжелые мячи, которые сложнее разгонять.
Первая ракетка мира защитила во Флориде прошлогодний титул, второй раз в карьере став чемпионкой этого «тысячника». В финале она одержала победу над американкой Коко Гауфф. Противостояние Арины с ней, пожалуй, всегда было немного в тени на фоне борьбы с Игой Свентек, где на кону стояла в том числе первая строчка рейтинга. В русскоязычной среде оно блекло еще и на фоне противоборства Соболенко с Еленой Рыбакиной, вновь ставшего очень жарким в последние месяцы — но недооценивать его значимость и принципиальность точно не стоит. Коко, безусловно, одна из главных соперниц в карьере Арины, и мы поговорим об этом подробнее — однако сначала давайте вернемся к «Солнечному дублю» и его ценности.
Повторила достижение Граф, Клийстерс, Азаренко и Свентек
Конечно, это название не является официальным. Нет никакого отдельного приза за такое достижение — ни трофея, ни бонусных рейтинговых очков, ни дополнительных призовых. Но в теннисном мире «Солнечный дубль» отлично известен, и считается, что сделать его сложнее, чем выиграть турнир «Большого шлема». Во многом это справедливо — ведь с 1985 года, когда появился Майами (соревнования в Индиан-Уэллсе начали проводить раньше, с 1974-го), чемпионами и чемпионками мэйджоров стали десятки игроков, а «Солнечный дубль» сделали всего семь мужчин и пять женщин.
В мужском туре это удавалось Джиму Курье, Майклу Чангу, Питу Сампрасу, Марсело Риосу, Андре Агасси, Роджеру Федереру (трижды) и Новаку Джоковичу (четырежды). В женском до Соболенко отличились Штеффи Граф (дважды), Ким Клийстерс, Виктория Азаренко и Ига Свентек. А еще Арина стала единственным игроком в истории обоих туров, кому удалось сделать «Солнечный дубль» и в паре, и в одиночке. Ранее Соболенко выиграла подряд Индиан-Уэллс и Майами в 2019 году вместе с Элисе Мертенс. Это был их первый большой триумф перед титулами на US Open того же года и Australian Open — 2021 — а затем Арина сосредоточилась на одиночном разряде, почти перестав выступать в паре.
Гауфф выиграла у Соболенко оба финала «Шлемов»
К финалу в Майами-2026 Соболенко и Гауфф подошли с равновесием в личных встречах — 6−6. На харде же Арина вела с минимальным преимуществом, 5−4. При этом Коко выиграла оба важнейших поединка между ними — финалы «Шлемов». В 2023 году она одержала волевую победу над белоруской в финале US Open (2:6, 6:3, 6:2), а в прошлом сезоне отметилась еще одной волевой победой — уже на грунте «Ролан Гаррос» (6:7 (5:7), 6:2, 6:4). Собственно говоря, в карьере Гауфф пока есть всего три финала мэйджоров в одиночном разряде (первый, на «РГ» — 22, она легко проиграла Свентек), и оба победных были именно с Соболенко. Это лучшее доказательство того, что противостоять Арине в значимых матчах Коко умеет.
Несмотря на это, белоруска считалась явной фавориткой финала по мнению как теннисных экспертов, так и букмекеров. Оно и неудивительно — первую часть сезона американка провалила, а в Индиан-Уэллсе вообще снялась по ходу матча 3-го круга. Команда Коко даже предлагала ей взять паузу и сняться в Майами, но та не послушалась и решила играть. Пройдя через четыре трехсетовых матча за пять раундов, Гауфф прорвалась здесь в финал, тем самым уже доказав, что не зря выступила на этом домашнем турнире. Соболенко же по пути к финалу здесь, как и двумя неделями ранее в Индиан-Уэллсе, не проиграла ни одной партии.
Арина победила, несмотря на потерю концентрации во втором сете
Арина сразу включилась на приеме, да еще и помощь в виде двойной ошибки от соперницы при 0:30 получила. Первый же гейм быстро завершился брейком. После этого Соболенко прошла через пару относительно непростых подач, а затем с пятой попытки сделала второй брейк, взяв решающее очко с помощью отличной атаки, и уверенно подала на сет.
Но во второй партии что-то начало меняться. Гауфф заиграла активнее и точнее, а Соболенко немного «выключилась» после успеха в стартовом сете. Правда, маятник быстро качнулся в обратную сторону. Вот Коко заработала брейк-пойнт прекрасным обводящим ударом, не реализовала его и проиграла гейм — а вот уже она сама чуть не отдает подачу со счета 40:0, доведя дело до брейк-пойнта! В следующем гейме на подаче американки двойная ошибка (куда же Гауфф без них) привела к еще одному брейк-пойнту, но и тут Коко выкрутилась — а затем Арина неожиданно наделала ошибок при счете 4:5, поведя 30:0, и единственный раз в матче проиграла свою подачу.
Такой холодный душ помог Соболенко, которая сразу собралась в решающей партии. Белоруска начала с брейка (не без помощи Гауфф, допустившей еще две двойные ошибки), а свои подачи держала очень уверенно. Лишь раз за сет Коко добралась на приеме до счета 40:40, в остальном же вообще никаких зацепок у нее не было. Доводить дело до подачи на матч Арина не стала, завершив поединок еще одним брейком — 6:2, 4:6, 6:3.
Благодаря этой победе Соболенко обогнала Рыбакину, лидировавшую в Чемпионской гонке, где считаются только очки текущего сезона. Теперь белоруска впереди на 317 баллов (победа в Майами дала 1000). Гауфф, кстати, поднялась в гонке на седьмую строчку, опередив Мирру Андрееву. А в главном рейтинге, 52 недель, Елена немного подтянулась к Арине за счет улучшения своего прошлогоднего результата в Майами, но все равно белоруска впереди почти на три тысячи очков. Коко же благодаря выходу в финал опередила Игу Свентек и в понедельник, 30 марта, станет третьей ракеткой мира.