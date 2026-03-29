Соболенко вошла в историю. Арина — пятая теннисистка, сделавшая «Солнечный дубль»

Первая ракетка мира защитила во Флориде прошлогодний титул, второй раз в карьере став чемпионкой этого «тысячника». В финале она одержала победу над американкой Коко Гауфф. Противостояние Арины с ней, пожалуй, всегда было немного в тени на фоне борьбы с Игой Свентек, где на кону стояла в том числе первая строчка рейтинга. В русскоязычной среде оно блекло еще и на фоне противоборства Соболенко с Еленой Рыбакиной, вновь ставшего очень жарким в последние месяцы — но недооценивать его значимость и принципиальность точно не стоит. Коко, безусловно, одна из главных соперниц в карьере Арины, и мы поговорим об этом подробнее — однако сначала давайте вернемся к «Солнечному дублю» и его ценности.