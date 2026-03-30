Синнер: «Впервые оформить в США “солнечный дубль” — это невероятно»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над чехом Иржи Легечкой (6:4, 6:4) в финальном матче турнира в Майами.

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу над чехом Иржи Легечкой (6:4, 6:4) в финальном матче турнира в Майами.

«Я старался оставаться стабильным в очень разных условиях сегодня, было очень тяжело, сложно было пройти через соперника. Мы проделали огромную работу, чтобы оказаться на этой позиции, поэтому я очень, очень счастлив, и я также рад, что теперь возвращаюсь домой. Впервые оформить в США “солнечный дубль” — это невероятно. Я бы никогда не подумал, что смогу это сделать, ведь это очень сложно осуществить, но мы как-то справились, так что я очень счастлив», — цитирует 24-летнего спортсмена Reuters.

Синнер выиграл второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами в один год («солнечный дубль»).

Итальянец занимает второе место в мировом рейтинге.

Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше