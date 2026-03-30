Синнер выиграл три подряд «мастерса» без проигранных сетов

Как сообщает Opta, 24-летний Синнер стал первым теннисистом с 1990 года, который выиграл три подряд «мастерса», не проиграв ни одного сета. В общей сложности у итальянца 18 выигранных матчей подряд на турнирах категории ATP-1000 (в Майами, Индиан-Уэллсе и Париже).