Синнер выиграл три подряд «мастерса» без проигранных сетов

Итальянский теннисист Янник Синнер победил чеха Иржи Легечку (6:4, 6:4) в финальном матче турнира в Майами.
Как сообщает Opta, 24-летний Синнер стал первым теннисистом с 1990 года, который выиграл три подряд «мастерса», не проиграв ни одного сета. В общей сложности у итальянца 18 выигранных матчей подряд на турнирах категории ATP-1000 (в Майами, Индиан-Уэллсе и Париже).
Синнер занимает второе место в мировом рейтинге.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема».