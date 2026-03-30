Синнер первым в истории оформил «солнечный дубль» без програнных сетов

Итальянский теннисист Янник Синнер победил на «мастерсе» в Майами. В финале он выиграл у чеха Иржи Легечки (6:4, 6:4).

Как сообщает Opta, с момента основания турнира в Майами в 1985 году 24-летний итальянец стал первым игроком — мужчиной или женщиной — который оформил «солнечный дубль», не проиграв ни одного сета.

Синнер завоевал второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами в один год («солнечный дубль»).

Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше