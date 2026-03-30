Теннисистка Тихонова победила в финале квалификации турнира в Боготе

Российская теннисистка Анастасия Тихонова выиграла у испанки Марины Бассольс в финале квалификации турнира категории WTA-250 в колумбийской Боготе — 6:1, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. 25-летняя Тихонова (251-й номер мирового рейтинга) выполнила 5 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-поинтов. На счету ее 26-летней соперницы (203-я ракетка мира) 1 эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-поинтов (из 10).

Основная стадия турнира в Боготе стартует 30 марта.

