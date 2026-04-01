Калинская после матча с Томовой: «Я очень довольна бэкхендом. Жду, когда подтянется форхенд»

Анна Калинская прокомментировала победу над Викторией Томовой во втором круге турнира в Чарлстоне. Россиянка выиграла со счетом 6:4, 6:2.- Твой бэкхенд слева кроссом был идеальным, а потом ты решила бить и по линии — это тоже сработало. Когда ты будешь говорить о матче с Пато (Патрисией Тарабини, тренером — Спортс«“), чем ты будешь довольна больше всего в своем выступлении?- Надеюсь, она оценит мой бэкхенд, а не только мои ошибки (смеется). И заметит и положительные моменты. Сегодня я очень довольна бэкхендом. Думаю, это было ключевым моментом. Теперь жду, когда подтянется форхенд (смеется), — сказала Калинская в интервью на корте. Дальше она сыграет с Паулой Бадосой или Марией Саккари.